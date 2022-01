Management-Buy-Out – Kein neues Kapital für Publibike – Post verkauft an CEO

Publibike hat neue Eigentümer. Die Post hat das Unternehmen an …

Hintergrund des Verkaufs dürfte laut Mitteilung sein, dass die Post in Publibike investieren müsste, damit sich das Unternehmen weiterhin erfolgreich am Markt behaupten kann. Die dazu nötigen Gelder und Ressourcen will die Post aber für ihr Kerngeschäft einsetzen und hat darum nach einem Käufer gesucht.