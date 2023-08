Bullshit Job: Ist dein Job nutzlos und sinnlos?

Jeder fünfte Befragte einer amerikanischen Studie gibt an, in seinem Job nie oder nur selten nützliche Arbeit zu erledigen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Hast du dich das auch schon gefragt?

Darum gehts Verdienen wir mit unserem Job nur das Geld zum Leben oder ist er auch nutz- und sinnvoll?

Für jeden fünften Befragten einer amerikanischen Studie gilt Ersteres: 19 Prozent gaben an, dass ihr Job «nie» oder «selten» sinnvoll sei.

Gerade in gut bezahlten Jobs in der Privatwirtschaft finden überdurchschnittlich viele, dass ihr Job kaum einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leiste.

Arbeitest auch du in einem solchen «Bullshit-Job»? Erzähle uns davon!

Ist unsere Arbeit nützlich? Vermittelt sie uns das Gefühl, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten? Oder haben wir vielleicht einen sogenannten «Bullshit-Job»?

In der Studie «Bullshit after all? Why people consider their jobs socially useless» («Am Ende doch Bullshit? Wieso Menschen ihre Jobs als sozial nutzlos betrachten») untersucht Simon Walo von der Universität Zürich genau diese Fragen. Er stützte sich dabei auf eine Umfrage von 2015, bei der 1811 Amerikanerinnen und Amerikaner aus 21 verschiedenen Berufen befragt wurden.

Viele gut bezahlte «Bullshit-Jobs»

Das Resultat: 19 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Arbeit «nie» oder «selten» nützlich ist oder das Gefühl eines positiven Beitrags zur Gesellschaft vermittelt. Er fand weiter heraus, dass die Branche entscheidend dafür ist, wie sinnvoll oder eben sinnlos die Arbeitnehmenden ihre Arbeit finden. In der Transportbranche etwa empfanden 31,7 Prozent der Befragten ihren Job als nutzlos. «Bullshit-Jobs» gibt es aber oft auch in gut bezahlten Bereichen: Wer in der Wirtschaft, im Bereich Finanzen oder im Vertrieb arbeitet, gab häufiger als andere an, den Job als nutzlos zu empfinden. Auch Menschen im Management sahen sich häufiger in einem «Bullshit-Job» als der Durchschnitt. Demgegenüber stehen Jobs in der Bildung oder der Wissenschaft, wo nur sehr wenige keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen.

Im Privatsektor werden Jobs demnach deutlich häufiger als sinnlos betrachtet, als im Non-Profit-Bereich oder im öffentlichen Sektor. Wer kein Teamwork hat bei der Arbeit, der gibt ebenfalls öfter an, keinen Sinn darin zu sehen. Und: Selbstständige finden im Schnitt seltener, dass ihr Job sinnlos sei.

