Kroatien: Teuerung verärgert Touristen und Einheimische

Schweizer profitieren im Ausland oft von den dort niedrigen Preisen. Ferien machen bedeutet dann nicht nur Erholung, sondern auch Geldersparnis. Nicht so in Kroatien.

Darum gehts In Kroatien haben die Preise an vielen Ferienorten in diesem Jahr deutlich angezogen.

Selbst mit einem Schweizer Gehalt können die Ferien einen dort teuer zu stehen kommen.

Die Gründe: die hohe Inflation sowie die Währungsumstellung auf den Euro.

Glasklares Wasser, malerische Strände, mittelalterliche Städte – das sind nur ein paar der Dinge, mit denen Kroatien als Ferienziel überzeugt und jährlich zahlreiche Touristinnen und Touristen auch aus der Schweiz anlockt. Womit das Land aber spätestens seit diesem Jahr nicht mehr glänzen kann, ist mit niedrigen Preisen. Denn Kroatien-Ferien sind mittlerweile richtig teuer geworden.

Zugegeben, wer in der Schweiz lebt und arbeitet, verdient im europäischen Vergleich ausserordentlich gut. Wenn man dann ins europäische Ausland fährt, fühlt man sich oft wie einst der griechische König Krösus – denn alles ist auf einmal deutlich günstiger als in der Heimat. In Kroatien kann davon keine Rede mehr sein – denn gegenüber dem Vorjahr gibt es dort Preissteigerungen von zehn bis 15 Prozent.

Sieben Euro für ein Wasser, sechs Euro für einen Cappuccino

Vor allem die Preise in Restaurants und Cafés sind ordentlich in die Höhe geschnellt. Laut dem österreichischen Newsportal kosmo.at kann man an den Touristen-Hotspots für folgende Getränke schon mal folgende Summen auf den Tisch legen:

Wasser: 7 Euro

Cola: 6 Euro

Espresso: 5 Euro

Cappuccino: 6 Euro

Café Latte: 7 Euro

Auch für Speisen werden teils saftige Preise verlangt: Für einen Burger kann man in Rovinj dann schon mal 22 Euro zahlen. In Dubrovnik sollen Touristen für eine Kugel Eis ganze fünf Euro hinblättern. Im dalmatinischen Šibenik zahlt man für das 0,1-Liter-Gläschen Aperol Spritz elf Euro. Völlig zu Recht erinnert das so manchen an die Preise hierzulande. Aber auch das Preisniveau für Hotels und andere Ferienunterkünfte hat noch mal deutlich angezogen.

Preisanstieg löst Stornierungswelle aus

Diese krasse Teuerung soll laut kosmo.at zu einer Stornierungswelle vieler Feriengäste geführt haben – was wiederum zu einem krassen Preisnachlass bei Unterkünften geführt haben soll. In einigen Fällen seien die Preise um ganze 50 Prozent gefallen. Wer also noch auf der Suche nach einem günstigen Trip ist, sollte die Augen offenhalten: Vielleicht wird ihm, zumindest was die Zimmerpreise angeht, ein Schnäppchen zuteil.

Für viele Einheimische sind die Preise dagegen ein grosses Ärgernis, wenn nicht sogar ein richtiges Problem: Denn für sie sind viele Lebensmittel gar nicht mehr bezahlbar. Als Grund für den Preisanstieg wird einerseits die Inflation genannt, laut dem Reiseportal kroati.de lag sie im November 2022 bei 13,5 Prozent. Aber auch die Währungsumstellung auf den Euro Anfang 2023 könnte sich auf die Preise ausgewirkt haben.

