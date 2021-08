Bühnenkarriere auf Eis gelegt - Kein Publikum? – Marco Rima widerspricht Behauptung zu Tourneeabsage

Auftritt mit Folgen

Komiker Marco Rima geriet im September 2020 anlässlich seines Auftritts an einer Kundgebung von Massnahmen-Kritikern in die Schlagzeilen. Dem Publikum rief er zu: «Das Leben bedeutet Risiko. Und ja, man kann an Corona sterben, muss man aber nicht. Die wenigsten werden daran sterben, wahrscheinlich niemand in den nächsten Monaten.» Nachträglich entschuldigte er sich für die Aussage, dass wohl niemand am Virus sterben werde. Er sei im Redetext um eine Zeile verrutscht und habe eine «kapitale Falschaussage» gemacht.