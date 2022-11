Katar 2022: Kein One-Love-Bändeli an der WM – Nati und andere Teams knicken ein

Granit Xhaka verzichtet an der WM in Katar darauf, mit einer farbigen Captainsbinde aufzulaufen.

Nun also doch keine «One Love»-Binde: Wie der Schweizerische Fussballverband (SFV) am Montag mitteilt, verzichtet die Nati an der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar darauf, Captain Granit Xhaka (30) mit dem Regenbogen-Herz auflaufen zu lassen.