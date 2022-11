Nati-Captain Granit Xhaka macht eine Kampfansage an Brasilien

Embolo schoss das erste WM-Tor der Nati. SRF

Darum gehts Die Nati trifft am Montag um 17 Uhr auf WM-Favorit Brasilien.

Shaqiri und Yakin rechnen sich gute Chancen aus.

Im direkten Vergleich zu vor vier Jahren sei man reifer geworden.

«Ui», «Uiuiui», antwortet Murat Yakin am Sonntagnachmittag auf die Frage, ob das WM-Spiel gegen Brasilien das grösste seiner Karriere sei. Dann fügt er an: «Frag mich nach dem Spiel nochmals.» Für den Nati-Trainer wird es aber definitiv eine emotionale Partie, wie er sagt. «Ich freue mich seit der Auslosung auf das Spiel. Schon in der Schule habe ich grosse Vorträge über Brasilien gehalten – vielleicht sind sie sogar der Grund, wieso ich Fussballer geworden bin», so Yakin.

Trotz der grossen Vorfreude will die Schweizer Nati am Montagnachmittag aber etwas mitnehmen. Idealerweise sogar Punkte. «Der Gegner gehört zu den stärksten Teams des Turniers, aber wir sind bereit.» Dass der grosse Superstar Neymar nicht im Kader stehen wird, tue seinem Fussballerherzen weh. «Man sieht solche Weltklasse-Spieler lieber auf dem Platz.»

Brasilien an «sehr gutem Tag» schlagbar

Xherdan Shaqiri will die Neymar-Thematik ebenfalls nicht an die grosse Glocke hängen. «Wir müssen auf uns schauen und in der kleinen Schweiz dreht sich nicht alles um einen Spieler – wir können nur als Team bestehen.» Er erhoffe sich ein gutes Resultat gegen Brasilien. «Wir haben noch mehr Erfahrung als vor vier Jahren in Russland und haben Selbstvertrauen getankt in Spielen gegen grosse Gegner», so der Chicago-Star.

1 / 3 Die Freude nach dem Sieg über Kamerun war bei Shaqiri und Yakin gross. Getty Images An der PK stellte sich das Duo den Medien. 2022 Getty images Yakin tauscht sich immer wieder mit dem Nati-Flügel aus. AFP

Gewohnt etwas offensiver formulierte es Captain Granit Xhaka nach dem Kamerun-Spiel: «Brasilien ist der Favorit in diesem Spiel und im Turnier, aber wir wollen sie ärgern wie an der letzten WM.» Das Motto aus seiner Sicht ist klar: «Respekt neben dem Platz, aber kein Respekt auf dem Platz.» An einem sehr, sehr guten Tag könne man Brasilien auch schlagen.

«Werde, wenn es nötig ist, eine Gelbe Karte holen»

Ein Thema rund um die Nati sind noch die mit Gelb vorbestraften Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi. Bei einer weiteren Gelben Karte würden beide Stammspieler im dritten Spiel gegen Serbien fehlen. Dass sie sich zurückhalten könnten, verneint Yakin: «Auf diesem Niveau muss man aggressiv verteidigen und wenn etwas passiert, haben wir andere gute Spieler, die einspringen können.»

Yakins Schützling Nico Elvedi bestätigt dies direkt selber: «Das habe ich nicht im Hinterkopf und gehe genau gleich ins Spiel. Wenn es nötig ist, eine Gelbe Karte zu holen, werde ich es tun.» Innenverteidiger-Partner Manuel Akanji sagt dazu: «Ich werde versuchen, meine Leistung genau gleich abzurufen und jeden Zweikampf zu gewinnen – aber vom Schiedsrichter werde ich mich sicher fernhalten und lasse es komplett sein, mit ihm zu diskutieren.»

