St. Gallen: «Kein Schamgefühl» – Paar hat Sex in hell erleuchtetem Parkhaus

«Kein Schamgefühl», schreibt eine Leserin an 20 Minuten unter ein kurzes Video, das sie morgens um drei Uhr in der Nacht auf Samstag in der Tiefgarage Brühltor in St. Gallen aufgenommen hat. In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann und eine Frau Sex haben. Zudem steht gleich daneben ein weiterer Mann, der sich gerade wieder die Hose anzieht. Das Paar, das noch beim Liebesakt ist, liegt auf einem improvisierten Bett aus diversen Kleidungsstücken.