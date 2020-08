Defekt der Lüftungsanlage

Kein Scherz! In Olten regnete es Schoggi

Im Industriegebiet in Olten SO regnete es kleine Kakaostückchen vom Himmel. Ein Passant bemerkte eine «Staubschicht» aus feinem Schoggipulver auf parkierten Autos. Beim Schoggihersteller Lindt & Sprüngli hat man eine Erklärung.

Wovon wohl schon so manch ein Schoggiliebhaber geträumt hat, ist im Kanton Solothurn wahr geworden: In Olten regnete es in den letzten Tagen Kakao vom Himmel. Ein Passant entdeckte im örtlichen Industriegebiet die kleinen Kakaobohnenstückchen als «braune Staubschicht» auf parkierten Autos.