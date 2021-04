Schalke legte einen Blitzstart hin. Huntelaar nahm Bozdogan auf links mit, der ein Stück nach vorne lief und halbhoch nach innen flankte. Augsburg-Goalie Gikiewicz patzte und liess den Ball nur abprallen, Serdar stand goldrichtig und staubte an seinem 24. Geburtstag ab. Was für ein Geburtstagsgeschenk! Der Treffer, er blieb der einzige am Sonntagnachmittag. Denn in der Folge verkaufte sich Schalke 04 in einem intensiven, aber chancenarmen Spiel durchaus ordentlich. Die Knappen waren in vielen Belangen überlegen, hatten auch ein Chancenplus. Der Sieg, auf den der Ex-Club von Christian Gross eine so lange Zeit wartete, war somit verdient.