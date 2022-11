Der Winterbeginn fällt milde aus

In den Bergen zeigen sich am Wochenende Sonnenstrahlen, während es im Flachland neblig wird.

Wer am Montag auf Sonne hoffte, wurde enttäuscht. Bis Ende Woche bleibt die Farbe Grau beim Wetter dominierend. Mitte der Woche kann es teils leichten Regen geben oder ab 1000 Metern «flöckeln», schreibt Meteonews auf ihrem Blog.

Am Donnerstag erreichen die Temperaturen vier bis fünf Grad. Die Höchstwerte werden im Tessin mit acht Grad erreicht. Die Temperaturen sind ab Donnerstag leicht unterdurchschnittlich im Gegensatz zu früheren Messungen. Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, kann aber beruhigen: «Die grosse Kälte bleibt vorerst von uns fern. Am Morgen erreichen die Temperaturen jeweils knapp über null Grad, somit ist auch kein Frost zu erwarten», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Meteorologischer und astronomischer Winterbeginn

Schneebegeisterte müssen weiterhin geduldig sein, um im Flachland Schneemänner bauen oder Schlitteln zu können. Der grosse Wintereinbruch bleibt zum meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember aus. Der meteorologische Winter dauert bis Ende Februar.

Den «meteorologische Winter» gibt es, da für die Messungen immer gleiche Zeiträume wichtig sind. Der «astrologische Winter» beginnt jeweils immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. In diesem Jahr erreicht die Sonne am 21. Dezember um 22.47 Uhr mitteleuropäischer Zeit den südlichen Wendekreis und bildet so den Startpunkt für den kalendarischen oder astronomischen Winter.