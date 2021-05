Oberägeri ZG - «Kein schöner Gedanke, dass jemand dieses schöne Tier vorsätzlich tötet»

Das Amt für Wald und Wild des Kantons glaubt auch nicht an einen Unfall, etwa an einen Zusammestoss eines Bikers mit dem Hahn. «Es hat auf dem Weg keine Fahr- oder Bremspuren, auch würde ein so grosser Hahn kaum zufällig überfahren auf einem so breiten und übersichtlichen Weg», so Amtsleiter Martin Ziegler.

«Menschliches Einwirkung wahrscheinlichste Todesursache»

«Wir gehen momentan nicht von einem Unfall aus»

Das Amt für Wald und Wild glaubt auch nicht an einen Unfall, etwa an einen Zusammenstoss eines Bikers mit dem Hahn. «Es hat auf dem Weg keine Fahr- oder Bremspuren, auch würde ein so grosser Hahn kaum zufällig überfahren auf einem so breiten und übersichtlichen Weg», so Ziegler. Und er denkt auch nicht, dass der Hahn beim Balzen gestört worden sein könnte und deshalb einen Menschen angriff, der sich dann gewehrt und so dem Tier die tödliche Verletzung zugefügt haben könnte. «Es ist zwar möglich, dass man vor so einem Auerhahn Angst bekommt. Aber es erscheint unrealistisch, dass man ein Tier deswegen erschlägt.» Aus den genannten Gründen bekräftigt Ziegler: «Wir gehen momentan nicht von einem Unfall aus.» Trotz allem hofft er dennoch, dass das Tier nicht vorsätzlich getötet wurde. Er sagt: «Kein schöner Gedanke, dass ein so seltenes und schönes Tier vorsätzlich umgebracht worden sein könnte.»