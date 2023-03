Alexander Zverev spricht über seine Liebe zu Sophia Thomalla

Sophia Thomalla verrät, was sie an der Beziehung mit Alexander so schätzt.

Alexander Zverev (25) lässt in der RTL+-Dokumentation «Zverev – Der Unvollendete» tief in sein Leben blicken.

Am 8. Oktober 2021 überraschten Sophia Thomalla und Alexander Zverev die Instagram-Welt: Mit einem Kuss-Selfie vom Strand gaben die beiden ihre Beziehung bekannt . Nun gewährt das Paar erstmals einen intimen Einblick in ihr Liebesleben – und zwar in der neuen RTL+-Dokumentation «Zverev – Der Unvollendete».

Die 33-Jährige und der Profi-Tennisspieler zeigen private Pärli-Fotos von sich, nehmen die Zuschauenden mit in ihren Alltag mit Zveres Familie und liessen sich beim Schwimmen und Dinieren in Monaco filmen. «Wir kennen uns schon seit Jahren», erzählt der Sportler. Seine Freundin wird konkreter und verrät, dass sie sich über Freunde kennen gelernt haben. Bei einem Wiedersehen in Berlin habe es dann plötzlich gefunkt. «Es ist keine romantische Geschichte. Manchmal spricht man miteinander und denkt: ‹Joah, kann was werden.› Und dann entsteht es auf einmal plötzlich. Es ging sehr schnell», so Thomalla.