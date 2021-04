VfB mit Negativ-Rekord : Kein Sofa-Meistertitel für Bayern – Verfolger Leipzig schlägt Stuttgart

Mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart hat der Tabellenzweite RB Leipzig den vorzeitigen Titelgewinn des FC Bayern München erneut vertagt. Die Stuttgarter bleiben dabei ohne einen einzigen Torschuss.

RB Leipzig hat den vorzeitigen Titelgewinn des FC Bayern München verhindert. Das Team von Julian Nagelsmann gewann nach drei sieglosen Heimspielen am Sonntag gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 (0:0) und verkürzte somit den Rückstand in der Bundesliga-Tabelle auf den Rekordmeister auf sieben Zähler. Für den Aufsteiger, der ab der 13. Minute nach einer Roten Karte ohne Naouirou Ahamada spielen musste, war es die vierte Niederlage in Serie. Nach zwei torlosen Spielen in der Red-Bull-Arena traf Amadou Haidara (46.) zur RB-Führung, ehe der eingewechselte Emil Forsberg per Foulstrafstoss (66.) erhöhte.