Leagues Cup: Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami einen Titel

Szene des Spiels

Es lief die 24. Spielminute als Lionel Messi einmal mehr im Leagues Cup seine ganze Klasse aufblitzen liess. An der Strafraumkante setzte er zum Dribbling an und schlenzte das Leder unhaltbar ins Lattenkreuz. Messi trifft und trifft in den USA also weiter, wie er will. Da Nashville aber zum 1:1 ausgleichen konnte und der ehemalige GC-Spieler Leo Campagna in der 93. Minute eine unglaubliche Chance vergab, musste das Penaltyschiessen entscheiden. Dieses endete mit 10:9.