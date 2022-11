Der Nachwuchs des FC Wil reist im Zug statt im Car – für den Klimaschutz

Vor– und Nachteile des Zugs

Goalie ist auch überzeugt

Die Fahrt am Spieltag ist laut Fusco für die Leistung des Teams sehr wichtig. «Mit der Reise beginnt auch die Konzentrationsphase – da es im Zug etwas weniger ruhig zu und her geht, muss man Abstriche machen. Bei den U-Mannschaften kann man sich diese vielleicht noch eher leisten», sagt Fusco. Bei der 1. Mannschaft sei so etwas aktuell noch kein Thema. Aber: «Sag niemals nie», so Fusco.

Silvan Heierli ist Spieler bei der U18 des FC Wil und stand am Wochenende im Tor. «Für mich ist sowohl die Reise im Zug als auch jene im Car in Ordnung», sagt er. Im Car sei es aber dennoch angenehmer, weil man sich dann um nichts kümmern muss und einfach in Wil SG einsteigen und am Zielort aussteigen kann. «Ich wäre vollkommen damit einverstanden, in Zukunft öfter mit dem Zug an die Spiele zu reisen», so der Nachwuchsgoalie.