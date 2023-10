Augenzeugen leben voller Angst im Gazastreifen

Sie haben keinen Strom, kein Wasser, keine Lebensmittel: Augenzeugen im Gazastreifen berichten nach den Luftanschlägen der israelischen Armee von verzweifelten Szenen vor Ort. Autofahren sei mittlerweile nicht mehr vorstellbar, sagt Tahani Dschaber. Sie sei deshalb zu Fuss unterwegs. Ihre Kinder habe sie bei ihrer Mutter nördlich von Gaza zurückgelassen. Sie müsse Medikamente für ihren Säugling besorgen, der schon den zweiten Tag in Folge an hohem Fieber leide, sagt sie. «Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Moment dem Tod näherkomme, aber das Leben der Kinder ist wichtiger.»

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am Samstag Israel angegriffen und das schlimmste Blutbad der Geschichte des Staates angerichtet. Israels Armee bombardierte seither nach eigenen Angaben Hunderte Ziele der islamistischen Palästinenserorganisation in dem dicht besiedelten Gebiet an der Mittelmeerküste. Nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 1354 Menschen getötet. Mehr als 6000 weitere seien verletzt worden. Das israelische Militär wirft der Hamas vor, Menschen als «Schutzschild» zu missbrauchen und sich inmitten der Zivilbevölkerung zu verstecken oder Waffen zu lagern.