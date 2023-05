Zu kurze Strecke: Taxi verweigert jungen Bernerinnen die Fahrt

«Fahre nicht für 20 Franken in den Breitenrain»

Fakt ist: In der Stadt Bern gilt wie in vielen anderen Schweizer Städten die Beförderungspflicht; Taxifahrer müssen – sofern sich der Fahrgast nicht als unzumutbar herausstellt – jede Strecke fahren, auch wenn sie noch so kurz ist. Doch zwischen Theorie und Praxis klafft eine grosse Lücke. Das wird schnell klar, wenn man mit Taxifahrern am Bahnhof über das Thema spricht. Manche geben unumwunden zu, Kurzstreckenfahrten zu verweigern, da sie zu wenig einträglich seien. «Wenn ich drei Stunden am Bahnhof gewartet habe, dann will ich nicht für 20 Franken in den Breitenrain fahren», sagt ein Selbstständiger, der seit bald 30 Jahren im Gewerbe aktiv ist. Lieber warte er auf eine lukrativere Fahrt.