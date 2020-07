Aktualisiert vor 1h

Abstandhalten beim Reklamieren

Das sind die kuriosen Coronaregeln im US-Sport

Auch in den USA rückt der Beginn des Sports wieder näher. Doch die Hygienevorschriften sind teils seltsam.

von Etienne Sticher

1 / 8 Die NBA hat sich in Disney World komplett abgeschottet. Dort soll wieder Basketball gespielt werden – mit normalem Körperkontakt. Getty Images Doch wenn die Spieler in der Blase Tischtennis spielen wollen, dürfen sie dies nur im Einzel und mit Maske tun. Screenshot: Instagram Auch die Spieler der MLS befinden sich in Disney World. Wenn sie das Feld betreten, müssen sie Masken tragen. Icon Sportswire via Getty Images

Fussball spielen sie bereits. Basketball, Baseball, Football und Eishockey beginnt auch bald wieder. Der Sport in den USA kehrt zu einer neuen Normalität zurück. Diese bringt neue Regeln mit sich, die einen Ausbruch des Coronavirus unter den Sportlern verhindern soll. Einige der Massnahmen sind ziemlich kurios.

Vorsicht auch in den Blasen

Die Basketballliga NBA und die Fussballliga MLS haben sich komplett zurückgezogen. In Disney World in Orlando, Florida, bezogen die beiden Ligen ihre Quartiere. Abgeschottet von der Aussenwelt wollen sie dort die Saison zu Ende spielen. In die Blase kommt nur, wer getestet wurde. In der eigentlich Corona-freien Zone gelten aber trotzdem Hygienevorschriften. So hat beispielsweise jedes NBA-Team seine eigene Etage im Hotel.

Um der Langeweile vorzubeugen stellt die Liga den Spielern Freizeitbeschäftigungen zur Verfügung. Doch auch da gibt es Regeln. Tischtennis darf gespielt werden. Aber nur im Einzel. Beim Doppel besteht die Gefahr, dass sich die negativ getesteten und komplett isolierten Sportler zu nahe kommen.

Für Spieler, die es etwas ruhiger angehen wollen, hat die NBA Spielkarten besorgt. Und das in grossen Mengen. Denn sie sind nur für den einmaligen Gebrauch gedacht. Löst sich die Spielrunde auf, müssen die Karten entsorgt werden.

Auch die Verpflegung der NBA-Stars gab zu reden. Ein Bild Troy Daniels’ von den Denver Nuggets erinnert eher an das Essen in einem Flugzeug als an jenes eine Sportlers. Auf Twitter gab er sich aber optimistisch. «Nach dem Quarantäne-Prozess wird das Essen besser sein», schrieb er. Nach der Ankunft in Disney World dürfen die Spieler ihr Zimmer für 36 Stunden nicht verlassen. Danach haben sie aber Zugang zu verschiedenen Restaurants, schreibt die NBA.

So sah das Essen während der 36-stündigen Quarantäne der NBA-Spieler in Disney World aus. Instagram

Auch die MLS macht mit beim Erlassen von kuriosen Regeln für ihre isolierten Spieler und Betreuer. So gilt im eigentlich Corona-freien Hotel eine Maskenpflicht. Auch vor und nach dem Spiel müssen Masken getragen werden. Körperkontakt während des Spiels ist aber erlaubt. Zudem bittet die MLS die Spieler, Trainer und Schiedsrichter, während des Spiels «Vorsicht walten zu lassen, wenn sie spucken oder die Nase putzen».

Vollkontaktsport ja, Trikottausch nein

American Football ist ein Vollkontaktsport. 60 Spielminuten wird um jedes Yard gekämpft. Doch sobald der Abpfiff erfolgt ist, müssen die Spieler der NFL wieder sechs Fuss (etwa 180 Zentimeter) Abstand einhalten. Eine Umarmung oder ein Handschlag mit dem Gegner ist nicht erlaubt – aber sich davor zu tacklen ist kein Problem. Auch der Tausch des Trikots ist verboten. Diese Regelung brachte der NFL einigen Spott und Unverständnis ein. Viele Spieler reagierten in den Sozialen Medien auf die neuen Regeln.

Auch die NHL-Teams, die noch im Rennen um den Stanley Cup sind, haben sich in ihre Blase zurückgezogen . In Edmonton und Toronto beziehen die Spieler abgeriegelte Hotels. Nur wer getestet wurde, kommt rein. Spieler, Betreuer, Hotel- und Arenaangestellte werden täglich getestet. Auf dem Eis gelten dann die normalen Hockey-Regeln. Checks, Rudelbildungen und Faustkämpfe wird es also geben. Doch zurück im Hotel müssen die Spieler wieder Masken tragen und Abstand halten. Jeder Spieler hat sein eigenes Zimmer. Der Besuch des Zimmers eines anderen Spielers ist streng verboten.

Reklamieren nur mit Abstand

Auch die Baseballliga MLB startet schon bald wieder – mit angepassten Regeln: Spucken wird nicht mehr erlaubt sein. Das wird vor allem Pitcher vor Probleme stellen, da diese regelmässig spucken, um einen besseren Griff zu haben. Die Liga präsentiert aber eine Lösung dafür: Pitcher dürfen ein nasses Tuch in ihrer Gesässtasche haben und damit die Finger befeuchten. Von dieser Alternative sind nicht alle begeistert. Derek Holland von den Pittsburgh Pirates gibt zu bedenken: «Ich bekomme vermutlich eine Ausschlag an meinem Hintern».