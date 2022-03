Geringe Sanktionen – Tennis-Weltnummer 1 Medwedew darf trotz Boykott-Rufen weiterspielen

1 / 3 Der russische Tennis-Star Daniil Medwedew darf weiter als Einzelspieler antreten. AFP Wie der Internationale Tennisverband (ITF) am Dienstagabend nämlich verkündet, werden Russland und Weissrussland nur von internationalen Mannschaftswettbewerben wie etwa dem Davis Cup auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen. AFP Dieser Entscheid ist auch gut für Andrej Rublew (ATP 6). Getty Images

Darum gehts Nach Fussball und Eishockey drohten auch im Tennis Sanktionen gegen russische Sportler.

Diese folgten nun, aber nicht so streng, wie manche Fans erwarteten.

So werden Daniil Medwedew und Co. nicht von der Tour ausgeschlossen.

Es hat sich angebahnt. Der Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin führt, hat Auswirkungen auf den Sport. Und was für welche! Südamerikanische Fussball-Stars, die in der Ukraine kickten, flüchten auf dramatische Art und Weise, ukrainische Sportler greifen zu den Waffen. Zahlreiche Sportverbände verbannen russische und weissrussische Sportlerinnen und Sportler. So etwa der Dachverband IOC, die Fifa, Uefa, der Eishockey-Verband IIHF, aber auch der Ski-Weltverband Fis oder der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA). Sie alle schliessen russische und weissrussische Sport-Stars aus.

Im Tennis passiert nur sehr wenig. Im Gegensatz zu den anderen Sportverbänden gibt es in der Sportart von Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Co. keinen Ausschluss von russischen und weissrussischen Spielerinnen und Spielern. Und das, obwohl das Internationale Olympische Komitee (IOC) genau einen solchen Ausschluss am Montag «schweren Herzens» in einem Communiqué empfahl.

Medwedew und Co. werden nicht ausgeschlossen

Wie der Internationale Tennisverband (ITF), die Männer-Organisation ATP und die Frauen-Organisation WTA am Dienstagabend nämlich verkünden, werden Russland und Weissrussland von internationalen Mannschaftswettbewerben wie etwa dem Davis Cup auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen. Auch internationale Turniere sollen nicht mehr in Russland und Belarus abgehalten werden. Das ITF «verurteilt die russische Invasion in der Ukraine und ihre Unterstützung durch Weissrussland.»

Der Verband schreibt in einem Communiqué: «Wir bleiben in engem Kontakt mit dem ukrainischen Tennisverband und zeigen uns solidarisch mit den Menschen in der Ukraine.» Was das Ganze aber auch bedeutet: Russische und weissrussische Einzelspielerinnen und -spieler sind von diesem Ausschluss nicht betroffen. So heisst es im Communiqué explizit: «Es ist ihnen nicht untersagt, als Einzelpersonen an den Touren teilzunehmen.»

Bei den Frauen gab es einen Boykott

Das heisst: Die russischen Tennis-Stars um die neue Weltnummer 1 im Tennis Daniil Medwedew und Andrej Rublew (ATP 6) können – zumindest ein wenig – aufatmen. Und auch bei den Frauen gibt es einige Top-Spielerinnen, die nun – einfach ohne nationale Symbole, Farben, Flaggen oder Hymnen – an Turnieren weiter antreten dürfen. Der Entscheid kommt angesichts des Riesen-Drucks weltweit ein wenig überraschend. Im Frauen-Tennis ergriffen beispielsweise einzelne Athletinnen bereits die Initiative. Allen voran Elina Switolina.

Die ukrainische Weltnummer 15 verzichtete auf einen Start beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey. Sie hätte gegen die Russin Anastassija Potapowa (WTA 81) antreten müssen. Auf Social Media verkündete die Ehefrau des französischen Tennis-Stars Gaël Monfils (ATP 28): «Ich werde weder in Monterrey noch irgendein anderes Match gegen russische oder belarussische Tennisspieler spielen.» Und der ukrainische Verband wandte sich in einem Schreiben an den internationalen Tennisverband (ITF). Präsident Sewa Kewlysch verriet gegenüber «Reuters», was in diesem stand. So wollte er, dass unter anderem Medwedew vom Tennis ausgeschlossen wird. So weit kommt es nun nicht.