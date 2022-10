Bei Vorstellung von Coach: «Kein Trainer hat uns abgesagt, das ist Bullshit» – FCZ-Canepa spricht Klartext

Seit der Entlassung von Trainer Franco Foda beim FCZ geisterten viele Namen in Zürich durch die Gegend. Nun wurde am Montag der neue Coach des amtierenden Schweizer Meisters präsentiert. Der Däne Bo Henriksen wird neu das Amt an der Seitenlinie übernehmen. Um 15.40 Uhr betrat der 47-jährige ehemalige Trainer von Midtjylland zum ersten Mal den Trainingsplatz bei einer Einheit seines Teams. Mit Jeans ausgestattet unterhielt sich der Neu-Coach mit diversen Staff-Mitgliedern auf dem Platz. Auch mit Captain und Goalie Yannick Brecher gab es ein Gespräch.

Henriksen will eine Einheit

«Spassmacher und toller Typ»

Am Donnerstag um 21 Uhr wird Henriksen beim Europa League-Spiel in Eindhoven sein Debüt geben. In die Niederlande reist der 47-Jährike aber trotz der brutalen Pleite aus dem Hinspiel nicht aus Spass. Er will gewinnen. «Wenn das nicht unser Ziel ist, müssten wir gar nicht antreten. Wir müssen mutig sein und auch Fehler machen dürfen», so der Däne. Fehler, die gilt es aber in den kommenden Wochen grundsätzlich zu vermeiden, will man aus der aktuellen Situation rausfinden. Denn etwas was Henriksen und der FCZ dringend brauchen sind «Punkte».