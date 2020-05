Duisburg (D)

Kein Urteil im Prozess um Loveparade-Unglück

Das Unglück an der Loveparade in Duisburg hat 2010 21 Tote gefordert. Nun wurde der Prozess eingestellt.

Im Prozess um das Unglück bei der Loveparade in Duisburg wird kein Urteil gefällt.

Das Landgericht Duisburg hat am Montag den Prozess um das Unglück bei der Loveparade 2010 mit 21 Toten eingestellt. Bei den drei zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor nur eine geringe Schuld vermutet. Eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit endet damit nach knapp zweieinhalb Jahren und 184 Sitzungstagen ohne ein Urteil. Die Kammer wollte am Montag im Anschluss an die Verkündung des Beschlusses noch ihre Erkenntnisse aus dem Verfahren vortragen.