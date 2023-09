Falten betonen als Make-up-Trend? Das ist Nose Crinkle Make-up

Nose-Crinkle-Make-up – unter diesem Namen geht in den sozialen Medien aktuell ein Look viral, der anders ist als seine dramatischen Verwandten. Statt verführerische Augen oder sexy Lippen zu betonen, setzt das Make-up den Fokus auf die Nase. Genauer gesagt: auf ihre Falten. Du weisst schon, die süssen Einkerbungen, die entstehen, wenn du von Herzen lachen musst. Sie werden mit weisser Farbe in den Vordergrund gerückt.