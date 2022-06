Hölstein BL: Kein Vortritt und auch kein Zelt mehr auf dem Dach

Es kam zum Unfall, als ein 30-jähriger Lenker von Diegten kommend in seinem blauen SUV nach links in Richtung Bennwil abbiegen wollte. Dabei habe er einen vortrittsberechtigten weissen SUV übersehen.

Auf der Bennwilerstrasse in Hölstein im Kanton Baselland kollidierten am Freitagmorgen zwei Personenwagen. Dabei wurde niemand verletzt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei kam es zum Unfall, als ein 30-jähriger Lenker von Diegten kommend in seinem blauen SUV nach links in Richtung Bennwil abbiegen wollte. Dabei habe er einen vortrittsberechtigten weissen SUV übersehen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal in die Seite des blauen Fahrzeugs.