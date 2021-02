Tiktok-Nutzer sind wegen eines Apartments in New York empört.

Der Macher des Videos ist Cameron Knowlton, ein Immobilienmakler. Er wollte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht verraten, wo sich die Einzimmer-Wohnung befindet. Bekannt ist nur, dass sie sich in Greenwich Village befindet. Wem das Apartment gehört, und wer es für den Wucherpreis vermietet, ist geheim. Wie auf dem Video zu sehen ist, hat in der Wohnung lediglich ein Bett oder ein Schrank Platz.

Solche Einzelzimmer-Wohnungen sind in New York keine Seltenheit. Über ein eigenes Badezimmer verfügen sie nicht, doch gibt es Gemeinschaftsduschen für die Mieter. Diese befinden sich wie bei Jugendherbergen meist auf dem Gang, so auch beim «schlechtesten Apartment von New York».