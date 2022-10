Manchester United: So erklärt Cristiano Ronaldo seine Suspendierung

Manchester United reagierte am Donnerstag und strich den 37-Jährigen aus dem Kader fürs Spitzenspiel gegen Chelsea. Und nicht nur das. Gemäss des britischen Journalisten Samuel Luckhurst von der «Manchester Evening News» trainierte der Superstar am Freitag mit der U-21.

Der Portugise selbst hat sich noch am Donnerstagabend auf Instagram zu Wort gemeldet. Er gab an, dass Respekt für ihn immer sehr wichtig gewesen ist und er sich nicht geändert habe. Ronaldo: «Ich bin dieselbe Person und so professionell wie während den letzten 20 Jahren meiner Profikarriere. Respekt hat in meinen Entscheidungen immer eine sehr wichtige Rolle gespielt.»