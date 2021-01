1 / 8 Auf Social Media beschwert sich eine Weinfelderin über Hundehalter, die den Kot ihrer Tiere einfach liegen lassen. Manuela Sonderegger-Frei Auf einer Gassi-Runde mit ihrem Hund traf sie auf zahlreiche Hinterlassenschaften. Manuela Sonderegger-Frei Sie machte sich die Mühe und sammelte diverse Kothaufen ein. Manuela Sonderegger-Frei

Darum gehts Via Social Media beschwert sich eine Frau aus Weinfelden TG über andere Hundehalter.

Diese lassen nämlich den Kot ihrer Tiere einfach liegen.

Ein Unding, findet sie. Also hat sie den fremden Kot eingesammelt.

Laut Polizei droht den Nicht-Einsammlern im schlimmsten Fall eine Busse.

«Wir haben ziemliche Sauhunde von Hundehaltern in Weinfelden», macht Anwohnerin Manuela Sonderegger-Frei ihrem Ärger auf Facebook Luft. Sie finde es eine Schweinerei, was sie jeweils auf ihrer Gassi-Runde antreffe. Überall liege nämlich Hundekot herum. Am Mittwoch habe es ein extremes Ausmass angenommen. Für sie ein Unding. Kurzerhand hat die 45-Jährige den Kot fremder Hunde eingesammelt. Auf einer kurzen Strecke seien neun Säcke zusammengekommen. Das Ganze mache sie wütend, aber auch traurig.

Auf Facebook pflichten ihr viele User bei. Eine Userin berichtet von ähnlichen Beobachtungen: «Überall Hundekot auf und im Schnee. Das muss wirklich nicht sein. Ich habe mich echt geschämt.» Eine andere schreibt: «Immer wieder dasselbe Bild bei Schnee. Auch ich nehme täglich nicht nur den Kot meiner Hunde zusammen.»

Faule und dumme Ausreden

Sonderegger-Frei, die selbst einen Hund hat, sagt: «Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich den Kot immer zusammennehme. Es käme mir nie in den Sinn, ihn liegenzulassen.» Dass jemand das Säckli vergessen hat, lässt sie nicht gelten. «Das ist eine faule und dumme Ausrede.» Genau, wie wenn jemand behaupte, es habe keine im Robidog. Und selbst auf der Gemeinde könne man welche holen. «Wenn man Respekt und Achtung hat und ein guter Hundehalter sein will, gehört das dazu», sagt sie. So wie jeder normale Mensch auch in der eigenen Wohnung Ordnung halte und nicht alles liegen lasse.

Schon mehrfach habe sie fremden Hundekot aufgenommen. Sie mache es nicht immer und nicht jeden, aber gelegentlich. «Kein Wunder, dass es so viele Hundehasser gibt.» Doch anstatt den Kot der eigenen Tiere einzusammeln, gehe dann wieder das Gejammere über die Hundehasser los, die Giftköder legen, weil alles voller Kot ist. «Das muss doch nicht sein. Ich liebe nämlich meinen Hund», so die 45-Jährige.

Drohende Busse

Liegt ein Hundehaufen-Problem vor, ist es laut Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, Sache der Gemeinde allfällige Massnahmen zu ergreifen. Allerdings kann die Polizei auch eine Busse ausstellen. In der Verordnung des Thurgauer Regierungsrates über das Halten von Hunden heisst es, dass die nicht korrekte Beseitigung von Hundekot auf Trottoirs und Fusswegen sowie in Park-, Schul-, Spiel- oder Sportanlagen, Gärten, Futterwiesen und Gemüsefeldern mit 150 Franken Ordnungsbusse bestraft werden kann. «Eine solche Busse haben wir in den letzten zwei Jahren allerdings keine ausgestellt», so Graf.

Bei der Stadt Weinfelden sind bisher keine Beschwerden eingegangen, wie es auf Anfrage heisst. «Es ist das gleiche Problem wie beim Littering. Wir appellieren an die Verantwortung der Einwohnerinnen und Einwohner. Abfall gehört am richtigen Ort entsorgt, mit dem Hundekost ist es dasselbe. Der überwiegende Teil nimmt die Verantwortung vorbildlich wahr», so Stadtschreiber Reto Marty.

Hündelerin Sonderegger-Frei hofft indes mit ihrem Post und dem Gang an die Öffentlichkeit, dass sich vielleicht etwas ändert. Die Hoffnung sterbe schliesslich zuletzt und wenn sie wüsste, welche Halter genau den Kot jeweils liegen lassen, würde sie diese übrigens auch direkt ansprechen.