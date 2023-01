Starke Schweizer Wirtschaft: «Kein Wunder – wir arbeiten viel, sind pünktlich und zuverlässig»

Bewegungsdaten von Google zeigen, dass sich die Aktivität im Detailhandel, in der Gastronomie und in den Freizeiteinrichtungen in der Schweiz schneller erholte als in Österreich.

In der Schweiz ging es während Corona weniger stark abwärts als in der Eurozone und den USA.

Die Weltwirtschaft ist am Anschlag, die Preise steigen überall – doch im internationalen Vergleich steht die Schweiz immer noch gut da. Wieso ist das so? Eine Analyse von Raiffeisen listet zehn Gründe – unter anderem eine schnelle Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Schock, hohen Privatkonsum dank Zuwanderung sowie grossen Erfindergeist. In der Kommentarspalte kommentieren Leserinnen und Leser rege darüber:

«Kein Wunder, geht es uns gut! Wir arbeiten viel, sind pünktlich, zuverlässig und haben innovative Unternehmen und fast keine Streiks!», so Gradusgseit. «Im europäischen Schnitt arbeiten wir mehr Stunden pro Woche», so mixel1991. User Punkt entgegnet dem: «Na ja, viele von uns schieben auch ihre Arbeit vor ihr Leben.»

«Für unser Geld kriegen wir hier wenig»

Doch so rosig sei auch hier nicht alles, finden einige Userinnen und User: «Ja, gut gehts uns schon. Aber für unser Geld kriegen wir hier wenig», so User alpewind. «Viele haben Ende Monat ein Loch im Portemonnaie!», kommentiert edely. «Und wie viele Geschäfte – gerade in der Gastrobranche – haben Konkurs gemacht seit Corona?», fragt User Heifrie. «Die Inflation in der Schweiz beträgt drei Prozent. Es wäre schön, wenn auch nur so wenig beim Strompreis, beim Essen und Benzin anfallen würden», schreibt Fnordi.