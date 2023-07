SVP lanciert Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»

Die Initiative will, dass die Schweiz bis 2050 die Schwelle von zehn Millionen Menschen in der ständigen Wohnbevölkerung nicht überschreiten darf. SVP-Präsident Marco Chiesa ist Teil des Co-Präsidiums der Initiative.

An ihrem Sonderparteitag am Samstag lanciert die SVP ihre «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative.

Damit soll verhindert werden, dass in der Schweiz mehr als zehn Millionen Menschen leben.

Am Samstag hielt die SVP einen Sonderparteitag in Küssnacht am Rigi (SZ) ab. Dort lanciert sie ihre «Nachhaltigkeits-Initiative» zur Zuwanderung. Diese fordert «keine 10-Millionen-Schweiz». Das Volksbegehren wird schon seit längerem diskutiert.