Briefe, Zeitungen, Zahlungsverkehr – Keine A-Post mehr täglich? – So wehrt sich die Post gegen die Abbaupläne

So soll die Post A-Post-Briefe nur noch dreimal pro Woche zustellen. Doch die A-Post ist laut Post-Chef Cirillo ein klares Bedürfnis der Bevölkerung.

Post-Chef Roberto Cirillo hat am Freitagmorgen über die Zukunft der Post gesprochen.

Er will nicht Leistungen kürzen, sondern ausbauen.

In dem vor einer Woche vorgestellten Bericht empfiehlt die Expertengruppe die Abschaffung von Leistungen, bei denen die Nachfrage sinkt. So sollen etwa A-Post-Briefe nur noch an drei statt fünf Wochentagen zugestellt werden.