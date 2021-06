Britney Spears spricht auf Instagram über ihre Rückkehr auf die Bühne

1 / 6 Wird Britney Spears jemals wieder live performen? Eine Frage, die sich ihre Fans auf Instagram stellten. Instagram/britneyspears In einem neuen Video liefert die Musikerin nun die Antwort. Instagram/britneyspears «Ich habe keine Ahnung», so die 39-Jährige. Sie sei derzeit einfach sehr glücklich. Instagram/britneyspears

Darum gehts Britney Spears hat auf Instagram Fragen ihrer Community beantwortet.

Neben ihrer Schuhgrösse gibt sie zu, dass sie nicht weiss, ob sie jemals wieder auf der Bühne stehen wird.

Sie habe derzeit Spass und geniesse gerade den Beginn eines neuen Lebensabschnittes.

Am 23. Juni wird sie vor Gericht aussagen. Es geht dabei um die Beendigung der Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (68).

Wird Britney Spears jemals wieder auf der Bühne stehen und ihre grossen Hits «Oops!… I Did It Again» oder «Toxic» live vor Publikum performen? Darauf liefert die Musikerin nun höchstpersönlich eine Antwort. In einem Instagram-Video stellt sich die 39-Jährige den drei häufigsten Fragen ihrer Fans. Neben ihrem liebsten Business-Trip (ein Besuch in Italien bei Donatella Versace, 66) und ihrer Schuhgrösse (Sieben, entspricht der Grösse 37,5) wollten ihre Followerinnen und Follower wissen, wann Spears wieder auftreten wird.

«Werde ich jemals wieder auf der Bühne stehen? Ich habe keine Ahnung», gesteht die Sängerin ehrlich. Und weiter: «Ich habe im Moment viel Spass, für mich beginnt gerade ein neuer Lebensabschnitt.» Bereits vor zwei Monaten beteuerte Britney, dass es ihr im Moment sehr gut geht . «Ich bin extrem glücklich. Ich habe ein wunderschönes Zuhause, wundervolle Kinder und ich nehme mir gerade eine Pause, um mich auf mich zu konzentrieren», sagte sie Ende April in ihrer Instagram-Story.

Fans machen sich trotzdem Sorgen

In dem jüngsten Video zeigt sich Britney erneut mit verstrubbelten Haaren und mit leicht verschmiertem Augen-Make-up. Sie wirkt nervös. Ihre Fans sind besorgt, wie in den Kommentaren zum Clip zu lesen ist. «Baby, die einzige Frage, die wir uns alle stellen, ist, ob du in Ordnung bist», schreibt etwa eine Userin. Eine weitere: «Britney, ich will nur wissen, was überhaupt los ist?» Zudem kommentierten viele, dass dies mit Sicherheit nicht die wichtigsten Fragen sind, die sich ihre Followerinnen und Follower stellen. «Niemand hat dich nach deinem liebsten Business-Trip gefragt, Liebes.»

Kampf um Vormundschaft

Derzeit kämpft die Sängerin vor Gericht darum, die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears zu beenden. Seit 2008 hat der 68-Jährige diese übernommen. Im Februar urteilte ein Gericht, dass er weiterhin das Vermögen von Britney verwalten solle – gemeinsam mit der Treuhandgesellschaft Bessemer Trust. Am 23. Juni will sich die Pop-Musikerin nun aber selbst vor Gericht äussern, wie «TMZ» berichtet. Britney wolle mit den Richtern darüber sprechen, ihrem Vater das Recht zu entziehen, über ihren Besitz und ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu entscheiden. Sie habe das Gefühl, ihr Vater und sein Team würden nicht in ihrem Interesse handeln, heisst es.

Unterstützung bekommt die 39-Jährige dabei von ihrem Freund: «Ich wollte immer nur das Beste für meine bessere Hälfte und werde sie weiterhin dabei unterstützen, ihren Träumen zu folgen und die Zukunft zu gestalten, die sie will und verdient», so Sam Asghari (27) gegenüber «People».

