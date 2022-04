Mutige Marines in Mariupol : «Keine andere Wahl mehr, als uns zu ergeben»

Die 36. ukrainische Marinebrigade ist in der seit fast 50 Tagen umkämpften Stadt Mariupol eingekesselt, hat weder Munition noch Essen mehr. Die Soldaten richten sich mit einem letzten Appell an ihre Landsleute.

1 / 6 Eingekesselte ukrainische Marines: «Wir haben unsere Positionen nicht verlassen und bleiben der Ukraine immer treu.» Screenshot Facebook «Wir haben jeden Zentimeter dieser Stadt so gut wir konnten verteidigt.» Screenshot Facebook Der Brite Aiden Aslin (28) hatte bereits in Syrien an der Seite der Kurden gegen die Terroristen des «Islamischen Staates» (IS) gekämpft und war seit 2018 in der Ukraine: «Wir haben keine andere Wahl mehr, als uns den russischen Kräften zu ergeben.» Twitter Cosackgundi

Darum geht es Russische Streitkräfte haben die seit gut 50 Tagen umkämpfte und belagerte Stadt Mariupol faktisch eingenommen.

Eine Truppe ukrainischer Soldaten ist umzingelt. Sie richten einen letzten Appell an die Aussenwelt.

Unter ihnen sind auch ausländische Kämpfer.

«Wir sind die Verteidiger von Mariupol, die 36. Marinebrigade, die die Stellung bis zum Letzten hält». Die Situation der ukrainischen Soldaten ist nach 48. Tagen Belagerung der Hafenstadt ausweglos: Sie haben kaum Munition oder Essen mehr.

«Wir haben jeden Zentimeter dieser Stadt so gut wir konnten verteidigt. Doch die Realität ist die, dass die Stadt belagert und umstellt ist», sagt einer von ihnen in einem am Dienstag auf Facebook veröffentlichten Video.

Wo der Clip aufgenommen wurde, war zunächst nicht klar. Viele der verbliebenen ukrainischen Soldaten sollen sich im Stahlwerk «Asowstal» verschanzt haben. «Wir haben unsere Positionen nicht verlassen und bleiben der Ukraine immer treu.»

Brite kämpfte auch gegen den IS

Dann filmt der Soldat mit den dunklen Augenringen durch den Raum, in dem mehrere seiner Kameraden ebenfalls in Militärkleidung sitzen. «Alle Ukrainer müssen sich an den Preis für diesen Widerstand erinnern. Und die Sache zu Ende bringen. Den Sieg bis zum Ende durchfechten!»

In der Brigade ist auch der britische Freiwillige Aiden Aslin (28). Er hatte bereits in Syrien an der Seite der kurdischen Milizen gegen die Terroristen des «Islamischen Staates» (IS) gekämpft und war seit 2018 in der Ukraine. «Wir haben keine andere Wahl mehr, als uns den russischen Kräften zu ergeben», heisst es in einem Post auf Twitter, den ein Bekannter des Briten teilte. «Leute, es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, dieser Krieg endet bald.»