Studie zu Arbeitsmarkt: Keine Angst vor Stellenverlust, Freizeit über Job – so tickt Gen Z

Die Studie zeigt weltweit wie auch in der Schweiz eine grundlegende Veränderung in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Dynamik. Bei der Umfrage wurden Menschen aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und dem amerikanischen Kontinent zu Themen wie Privatleben, Salär und Diversität befragt. Die wichtigste Erkenntnis: Die Gen Z, also 18- bis 24-Jährige sowie Millennials, das heisst 25- bis 34-Jährige, stellen ihre persönlichen Werte zunehmend über den Job und erhöhen so den Druck auf Unternehmen.