Ciriaco Sforza war gesprächig, zeigte sich regelrecht gut gelaunt. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Servette am Samstagabend lobte der FCB-Coach seine Mannschaft für das Spiel gegen YB (1:1). Sagte, wie stolz er auf seine Spieler sei und dass sie genau das gezeigt hätten, was er von ihnen verlangt habe. «Gegen Bern habe ich eine Mannschaft gesehen, in der jeder für den anderen einsteht. Ich habe ein Team gesehen», so Sforza. Und: «Genauso will ich das haben.»