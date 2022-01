Reinach BL – Keine Bewilligung, kein geprüftes Konzept – Kanton schliesst Testzentrum

Ein Corona-Testzentrum der Safetest AG wurde am Donnerstag vom Kantonsärztlichen Dienst Baselland per sofort geschlossen.

Der Kantonsärztliche Dienst des Kantons Basel-Landschaft hat am Donnerstag in Reinach ein Corona-Testzentrum im Gewerbegebiet Kägen nach einer Kontrolle geschlossen. Der Betrieb sei nicht bewilligt gewesen, teilt das Baselbieter Amt für Gesundheit am Freitag mit. Sowohl die Ermächtigung als auch ein geprüftes Konzept hätten nicht vorgelegen.

Das Amt kündigte an, dass weiteren Aufsichtsfällen nachgegangen werde. Beim geschlossenen Testzentrum in Reinach handelt es sich, wie Recherchen von 20 Minuten ergeben haben, um eine Filiale der Safetest AG, die in der Schweiz über 40 solche Testzentren betreibt. Das Unternehmen geriet bereits mehrfach in den Fokus der Behörden und musste Testzentren in Basel, Olten, Solothurn und Stans schliessen.