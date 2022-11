Mit Fotos und Handynummer: Extremisten outen und mobben linke Polizistin

Linksextreme hetzen online gegen eine Mitarbeiterin der Kantonspolizei Solothurn. Dies, weil die offenbar politisch links stehende Polizistin regelmässig an alternativen Partyveranstaltungen teilnimmt – etwa in der Berner Reitschule.

Auf einem einschlägigen Deutschschweizer Linksaktivisten-Portal* wird eine Mitarbeiterin der Kantonspolizei Solothurn öffentlich an den Pranger gestellt – mit vollem Namen, Fotos, Handynummer und E-Mail-Adresse. Den Zorn der Aktivisten hat W.** auf sich gezogen, weil sie regelmässig privat an alternativen Partyveranstaltungen in der Region Bern, etwa in der Reitschule, teilnimmt und als Musikerin an alternativen Partys auftritt. Dass die Polizistin offenbar politisch links steht, steigert ihre Akzeptanz bei den Linksextremisten nur unwesentlich. Oder wie es im anonym verfassten Beitrag heisst: «Ein ‹linker› Bulle ist vielleicht weniger schlimm als ein rechtsextremer Bulle, aber die Befehle, die sie erhalten, sind die gleichen und sie müssen von ihnen ausgeführt werden.»