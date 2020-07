Keine Champions-League-Spiele mehr bei SRF

Kommentar erfassen

SRF = Free TV? Seit wann? Ich bezahle dafür ja Steuern. Gebühren ist von der Definition her eh falsch, da diese fällig werden wenn man etwas in Anspruch nimmt. Mache ich aber nicht. Weder TV noch Radio von SRF... Finde es aber gut, dass wenigstens gespart wird.

jetzt langts.......... 07.07.2020, 13:26

Boykottiert all diese Spiele, kauft keine Fan Artikel etc. Mal schauen wie lange die Herren von der Fifa / CL so weiter machen