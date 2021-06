Schweizer Teamarzt Martin Maleck spricht über Corona bei der Nati

Die Schweizer Nati ist am Montagabend in Baku gelandet.

Am Montagabend ist die Schweizer Nati im Spielort Baku gelandet – und das vollständig. Sämtliche durchgeführte Corona-Test sind negativ ausgefallen. Trotz oder gerade wegen des Auftaktspiels gegen Wales am kommenden Samstag (15 Uhr) geht es für die Spieler ab sofort etwas gemächlicher zu und her. «Wir werden in der Regel nicht mehr zweimal, sondern nur noch einmal täglich trainieren», sagt Nati-Direktor Pierluigi Tami.