Grossbritannien - Keine Corona-Toten – aber mehr Ansteckungen

Zum ersten Mal seit Juli 2020 ist in Grossbritannien während eines Tages niemand am Coronavirus gestorben. In einigen Landesteilen entstehen aber wieder Hot Spots.

Die epidemiologische Lage in Grossbritannien ist mehrheitlich positiv. Zum ersten Mal seit Juli 2020 hat das Land am Dienstag keine neuen Coronavirus-Todesfälle gemeldet. Es gab nach offiziellen Zahlen weitere 3165 bestätigte Infektionen mit dem Virus.

Allerdings zeigt der Trend nicht überall nach unten. Im Nordwesten Englands hat es einen starken Anstieg der Coronavirus-Fälle gegeben. Nach Behördenangaben haben bis zu drei Viertel davon mit der Virusvariante Delta zu tun, die erstmals in Indien festgestellt wurde. Wie die Zeitung «The Mirror» berichtet, ist die Zahl der Ansteckungen in Grossbritannien in der letzten Woche um 28 Prozent gestiegen. Knapp zwei Drittel aller Gemeinden in England würden derzeit steigende Zahlen verzeichnen. Auch Schottland vermeldet wieder mehr Infektionen.

Die vielen neuen Ansteckungen haben nun dazu geführt, dass Premierminister Boris Johnson für den 21. Juni angekündigte Öffnungen noch einmal überprüfe, wie der «Mirror» berichtet. Die Gesamtzahl der Todesfälle mit dem Coronavirus in Grossbritannien betrug 127’782. Das ist die höchste derartige Zahl in Europa.

