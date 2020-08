Halten sich die beiden Telefone länger als 15 Minuten in weniger als 1.5 Metern Abstand zueinander auf, werden die Daten des jeweils anderen Smartphones gespeichert.

Der Sohn einer Aargauer Lehrerin hatte sich am Freitag auf das Coronavirus testen lassen. Am Samstag erhielt er das Resultat: Der Test war positiv. Jedoch konnte er erst am Montag andere Nutzer der SwissCovid-App warnen – erst dann hat er den dafür notwendigen Code erhalten.