Luzern - «Keine Cupfeier bei Cupsieg des FCL am Pfingstmontag»

Am 4. Mai konnte sich FCL-Trainer Fabio Celestini im Fussball Schweizer Cup über den Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Aarau freuen.

Dies hat der Stadtrat in Absprache mit dem FC Luzern und der Luzerner Polizei entschieden.

Am Montag könnte der FCL nach 29 Jahren wieder Cupsieger werden.

Nach 29 Jahren soll es endlich wieder soweit sein und der FCL könnte Cupsieger werden: Ob dies eintrifft, wird sich am Pfingstmontag im Berner Wankdorf zeigen. Dort wird der FCL auf den FC St.Gallen treffen. Wie der Luzerner Stadtrat am Mittwoch mitteilte, bekommt der FCL von dieser Seite moralische Unterstützung: «Der Luzerner Stadtrat drückt dem FC Luzern für den Cupfinal die Daumen.»

Stadtrat bedauert Absage an Fans

«Sorgen bereiten dem Stadtrat aber die allfälligen Siegesfeiern», teilte dieser am Mittwoch mit. Er hat deshalb eine städtische Arbeitsgruppe gebildet, um zu prüfen, was für eine Cupfeier unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen möglich wäre. Schliesslich kam der Stadtrat aber zum Schluss, dass eine öffentliche Cupfeier unter den epidemiologischen Umständen und den geltenden gesetzlichen Vorgaben von Bund und Kanton nicht bewilligungsfähig sei. Dieser Entscheid wurde mit dem FC Luzern und der Luzerner Polizei getroffen. Der Titel der entsprechenden Medienmitteilung der Stadt lautet denn auch: «Keine Cupfeier bei Cupsieg des FCL am Pfingstmontag.»