Effy-Prozesse - Keine Drohung gegen Beamte – Berner Hausbesetzer teilweise freigesprochen

Die Urteile in den Berner Effy-Prozessen sind am Donnerstag gefallen. Die 16 Angeklagten wurden des Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Freigesprochen wurden die Männer und Frauen jedoch vom Vorwurf der Drohung gegen Behörden und Beamte. Die meisten wurden zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Wie der «Bund» berichtet, hat die Einzelrichterin Bettina Bochsler ihre Entscheidung damit begründet, dass unklar sei, welche Personen konkret an der Gewalt gegen die Beamten beteiligt gewesen waren. Die Kantonspolizei Bern habe es zudem versäumt, Nicht-Beteiligten eine Frist zu nennen, um das Gebäude zu verlassen. Bochsler betonte im Berner Amthaus jedoch, dass ihr Urteil kein Freipass für Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer sei. Zudem kritisierte sie die Gewalt an den Beamten scharf.