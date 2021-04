Fehlende Zuschauer-Garantie - Keine EM-Spiele in Bilbao und Dublin – Sevilla und St. Petersburg springen ein 

Auch das Aviva-Stadion in Dublin bleibt während der EM leer. Anstatt in Irland wird neu in St. Petersburg, Russland gespielt.

Anstatt in Bilbao werden die Spiele nun in Sevilla ausgetragen.

In diesem Prunkstück wird an der Europameisterschaft im Sommer kein Fussball gespielt. Das hat die Uefa entschieden.

Anstelle von Bilbao wird neu in Sevilla gespielt. Die Spiele von Dublin werden in St. Petersburg ausgetragen.

Bilbao und Dublin verlieren jeweils ihre vier EM-Spiele, die beiden Ausrichter konnten keine Garantien für Zuschauer abgeben. Die in der baskischen Stadt Bilbao geplanten Partien werden nun in Sevilla stattfinden. Die drei Gruppenspiele, die in Dublin geplant waren, gehen nach St. Petersburg, das nun insgesamt sieben Spiele ausrichtet. Das Achtelfinale geht nach London.

London, Glasgow, Amsterdam, Kopenhagen, Budapest, Bukarest, St. Petersburg, Baku und Rom hatte die UEFA bereits mit verschiedenen Angaben zu den möglichen Auslastungen der Stadien aufgelistet. Der Münchner Partnergastgeber Ungarn will in Budapest sogar Spiele vor vollen Rängen ermöglichen, auch die britische Hauptstadt London hofft, das Final am 11. Juli in einem vollen Wembley-Stadion ausrichten zu können. Die Schweizer Nationalmannschaft ist von diesen Änderungen nicht betroffen. Sie bestreitet ihre Spiele wie bisher geplant in Rom und Baku.