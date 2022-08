Verschmutztes Trinkwasser: Keine Entwarnung, dafür öffentliche Trinkwasserstellen

Die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartiers Langensand-Matthof müssen sich weiter gedulden. Das Trinkwasser im städtischen Gebiet Langensand-Matthof muss seit fast einer Woche abgekocht werden. Die Ursache sei nach wie vor unklar, teilt die EWL in einer Medienkonferenz heute Morgen mit. Für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner hat EWL ab Freitag, 5. August, Zapfstellen mit sauberem Trinkwasser an fünf Standorten installiert. Dort kann unbeschränkt Trinkwasser abgezapft werden.

Der Energiedienstleister unternimmt verschiedene Massnahmen, um die Ursache der Verschmutzung zu finden. «Wir haben Netztrennungen von Teilen des Gebiets vorgenommen, das betroffene Gebiet mehrfach mit frischem Wasser gespült und nehmen laufend Wasserproben an diversen Stellen im Netz», so Patrik Rust, Vorsitzender der Geschäftsleitung von EWL. Eine einzige Probe im Gebiet Langensand-Matthof sei verunreinigt gewesen, die angrenzenden Gebiete zeigten keine alarmierenden Werte. 95 Prozent der Trinkwasserversorgung der Stadt sind nicht betroffen.

480 Rückmeldungen der Bevölkerung

Etwa 3000 Personen sind von der bakteriellen Trinkwasserverschmutzung betroffen. Wie Nicole Reisinger, Mitglied der Geschäftsleitung EWL, an der Pressekonferenz mitteilt, sind 480 Rückmeldungen von Anwohnenden bei der EWL eingegangen. Hauptsächlich seien es Fragen, wofür sie das Wasser noch nutzen dürften, ob sie auch betroffen seien und was zu tun sei. «Glücklicherweise sind wir selten mit so einer Situation konfrontiert», sagt Reisinger. Und weiter: «Wir danken allen Kunden, die souverän mit der Situation umgehen und wohl noch eine Zeit so leben müssen.»