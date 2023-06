Keine Ermittlungen gegen Rammstein in Litauen

Shelby Lynn sagte nach dem Rammsteinkonzert in Vilnius, dass sie von Lindemann unter Drogen gesetzt worden sei. Die Staatsanwaltschaft habe nun beschlossen, keine Ermittlungen aufzunehmen.

Rammstein : Keine Ermittlungen gegen Till Lindemann in Litauen

1 / 6 Die Staatsanwaltschaft Vilnius gab am Freitag bekannt, dass die Polizei entschieden hat, kein Verfahren in Litauen gegen Till Lindemann einzuleiten. IMAGO/Gonzales Photo Rammstein-Frontmann Till Lindemann steht aktuell im Kreuzfeuer schwerer Anschuldigungen. imago images/STAR-MEDIA Fan Shelby Lynn soll von ihm am Rammsteinkonzert in Vilnius im Mai unter Drogen gesetzt worden sein. Instagram/shelbys69666

Darum gehts Rammstein-Sänger Till Lindemann steht im Verdacht, Frauen durch K.-o.-Trop­fen gefügig gemacht und sexuell bedrängt zu haben.

Lindemann weist die Anschuldigungen zurück, seine Anwälte nannten sie «ausnahmslos unwahr».

Die Staatsanwaltschaft in Litauen gab bekannt, dass keine Ermittlungen aufgenommen werden.

Nach Berichten über Vorwürfe bei einem Rammstein-Konzert in Vilnius werden in Litauen keine Ermittlungen gegen die Musikband oder andere Personen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag die Entscheidung der Polizei des baltischen EU-Landes, kein Verfahren einzuleiten. Dies sei nach Prüfung und Bewertung der erhaltenen Informationen zur Klärung der Umstände des Vorfalls «legitim und begründet», teilte die Behörde mit.

Polizei hat eine Betroffene und einen Zeugen vernommen

Rammstein hatte am 22. Mai in Vilnius das erste Konzert seiner laufenden Europa-Tournee gegeben. In sozialen Medien erhob die Konzertbesucherin Shelby Lynn aus Nordirland anschliessend Vorwürfe, im Umfeld des Konzerts womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Zur Klärung der Umstände hatte die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Frau und einen Zeugen vernommen sowie Daten und Dokumente analysiert.

Bei der Prüfung wurden der Pressemitteilung zufolge «keine objektiven Tatsachenbeweise» ermittelt, die belegen würden, dass die Frau körperlicher oder seelischer Nötigung oder anderen Gewalttaten sexueller Natur ausgesetzt war oder dass sie zum Gebrauch von Betäubungsmitteln gezwungen wurde. Gegen den Beschluss der Staatsanwaltschaft könne noch Berufung eingelegt werden.

Nach Shelby Lynn äusserten sich weitere Frauen zu Vorfällen

Rammstein hatte sich Ende Mai via Twitter zu den Vorwürfen geäussert: «Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschliessen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns sind keine behördlichen Ermittlungen dazu bekannt.»

Wenig später erhoben mehrere Frauen – teilweise anonym – Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Frauen schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollen. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein.

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Berlin läuft

Lindemann hatte Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Seine Interessen lässt er anwaltlich vertreten. Die Rechtsanwälte Simon Bergmann und Christian Schertz hatten Anfang Juni eine Stellungnahme dazu verschickt. «In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei Youtube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zulasten unseres Mandanten erhoben», heisst es darin. «So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.-o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.»

Nach den Berichten hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen den Rammstein-Frontmann eingeleitet. Erhält die Staatsanwaltschaft Kenntnis vom Verdacht einer Straftat, muss sie ermitteln. Medienberichte können dafür der Auslöser sein. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gilt die Unschuldsvermutung.