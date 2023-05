Die meistverkauften Automodelle 2022

Europa ist für die europäischen Hersteller natürlich immer noch sehr wichtig – doch für asiatische und amerikanische Marken hat der alte Kontinent längst keine Priorität mehr. Das merkt man vielen Modellen an: Wir empfinden ein Design als schrecklich, doch in China kommt das gut an – also wird es so gebaut. Wir jammern über lahme Hybride mit Gummiband-CFT-Getriebe, doch in Japan stört das keinen – drum wirds so gemacht. Kein Wunder, liegen auch in der Schweiz noch immer die deutschen Hersteller klar an der Spitze der Verkaufscharts.

Blickt man auf die globalen Absatzzahlen, wird dieser Trend eindrücklich deutlich: Im vergangenen Jahr war unter den zehn meistverkauften Autos der Welt keine einzige europäische Marke mehr vertreten. Wo früher gerade Volkswagen noch weit vorne platziert war, ist heute die japanische Dominanz überwältigend. Toyota, der grösste Autohersteller der Welt, besetzt gleich fünf der zehn Spitzenplätze, wie Zahlen von Marktbeobachter Jato zeigen, darunter auch die ersten beiden: Das weltweit populärste Modell war 2022 der RAV4 mit über einer Million verkauften Einheiten, gefolgt vom Corolla mit 992'000 Verkäufen.

Auch Rang 2 geht an Toyota: Der Kompaktwagen Corolla fand weltweit 992’000 Abnehmer. Bei uns rangiert er lediglich auf Rang 45. Toyota Mit dem Tesla Model Y auf Rang 3 war im vergangenen Jahr immerhin ein Nicht-Japaner auf dem Podest. Frank Wald/ampnet Platz 4 ging 2022 an den Honda CR-V, der bei uns weit abgeschlagen auf Rang 169 liegt. Honda

Beide Modelle werden auch bei uns angeboten, doch in der Schweiz liegen sie weit abgeschlagen auf den Rängen 52 und 45. Die hohen Stückzahlen werden andernorts erzielt: Der RAV4 ist vor allem in Nordamerika sehr beliebt, über 400'000 Stück wurden 2022 allein in dieser Region verkauft, während in Europa lediglich knapp 100’000 Fahrzeuge abgesetzt wurden. Fast die Hälfte aller Corolla wurden in China verkauft – in Europa erzielt der Kompaktwagen lediglich einen Marktanteil von rund sechs Prozent. Mit Camry, Hilux und Corolla Cross schafften es letztes Jahr noch drei weitere Toyota-Modelle in die Liste der Top 10 – und mit dem Honda CR-V und dem Nissan Sentra sind noch zwei weitere Japaner vertreten.