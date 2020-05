Keine Fernbusse mehr in der Schweiz

Kommentarfunktion geschlossen

Max Meier 20.05.2020, 08:12

Sorry, aber in der Schweiz haben wir vermutlich das beste ÖV-System der Welt. Dieses unterstützen wir mit Millionen. Wozu braucht es da noch Konkurrenz (innerhalb der Schweiz), die sich, so scheint mir, lediglich die Rosinen aus dem Kuchen picken wollen.