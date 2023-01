Bye-bye Geweih: Warum Elche ihr Geweih abwerfen müssen

Geweihe im «Guinnessbuch der Rekorde»

Die Geweihe von Elchen, auch Krone genannt, wachsen so schnell, dass sie es im Jahr 2016 sogar ins «Guinnessbuch der Rekorde» geschafft haben – als am schnellsten wachsendes Gewebe bei Säugetieren. Während des Sommers, wenn die Geweihbildung bei Elchen ihren Höhepunkt erreicht, kann ihr Geweih jeden Tag bis zu 2,5 Zentimeter wachsen. So können die mächtigsten Tiere ein Geweih von 36 Kilogramm ausbilden, wobei jeden Tag 0,5 Kilogramm Knochen hinzukommen.