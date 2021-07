Gesichtserkennungssoftware - Keine Games mehr ab 22 Uhr – Software schaltet PC aus

Wer erinnert sich nicht an die Zeit, als man als Kind mit dem Gameboy oder Nintendo DS unter der Bettdecke noch eine Runde gezockt hat, obwohl man schon lange im Bett sein sollte? In China ist dies verboten. Kinder sollen nicht mehr als 90 Minuten pro Woche und nicht nach 22 Uhr in Online-Games spielen. Doch natürlich wird im Land der aufgehenden Sonne trotz Verbot weiter gedaddelt.



So kann man auch nicht in China überprüfen, wer jetzt wirklich vor dem PC oder Smartphone sitzt. China, das selber massiv Geld in den E-Sport investiert, will, dass die Jugend verantwortungsvoll mit dem Online-Gaming umgeht. Doch jetzt könnte eine Software Abhilfe schaffen und gleichzeitig die ganze Kontrolle übernehmen.