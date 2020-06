Aktualisiert vor 1h

Schutzkonzept im Schweizer Fussball

FC Basel vergibt Tickets für Fans – FCZ und YB nicht

Ab dem 19. Juni rollt der Fussball wieder. Die Swiss Football League präsentiert nun ihr Konzept. Die Folgen sind für die Clubs und die Fans unterschiedlich.

von Erik Hasselberg

1 / 4 Das Warten hat ein Ende: In der Super League wie auch in der Challenge League wird ab dem 19. Juni wieder gespielt. Den Restart der Super League eröffnet Meister YB gegen den FCZ im Stade de Suisse. KEYSTONE GC und der FC Aarau (im Bild: Stürmer Nassim Ben Khalifa gegen Aaraus Marco Thaler) machen den Anfang eine Liga tiefer. KEYSTONE Rechteinhaber Teleclub kann die Mikrofone bereitlegen. Da die Fans in den Stadien noch nicht zugelassen sind, respektive nur 300 Personen inklusive Mannschaften, Staff, Medienschaffende und Offizielle, bekommt das Fernsehen eine besondere Bedeutung. KEYSTONE

Darum gehts Am 19. Juni erfolgt im Schweizer Fussball nach der Corona-Zwangspause der Re-Start.

Die Liga hat heute ihr Konzept vorgestellt, wie sie Spieler und Staff vor dem Virus schützen will.

Ins Stadion dürfen nur 300 Personen, eine generelle Maskenpflicht gibt es nicht. Dafür mancherorts Resttickets für Fans.

Nach fast vier Monaten Unterbruch geht es am Sonntag wieder los: Der Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Lausanne-Sport und dem FC Basel beendet die fussballfreie Zeit in der Schweiz. Am Freitag danach erfolgt auch in der Super League und der Challenge League nach der Corona-Zwangspause der Re-Start, allerdings mit Schutzkonzept

Wie der deutschen Bundesliga dürfen auch hierzulande maximal 300 Personen ins Stadion. Diese werden in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt und dürfen sich jeweils nur in der ihnen zugewiesenen Zonen aufhalten. Dabei muss nur in den Garderoben, Toiletten und bei einer Dopingkontrolle eine Maske getragen werden, die Ersatzspieler dagegen sind von der Pflicht befreit. Die Swiss Football League (SFL) hält die Spieler jedoch an, Masken im Mannschaftsbus zu tragen.

100 Resttickets für Fans

Sollte sich trotz aller Vorkehrungen ein Spieler infizieren, so muss er, nicht aber das ganze Team, in Selbstisolation. Die Clubs müssen der SFL positive Fälle melden. Informiert ein Verein anschliessend die Öffentlichkeit, so muss der die Anonymität der Spieler schützen und wahren. Die Spieler werden von ihren Teamärzten täglich untersucht. Dabei finden jedoch keine Corona-Tests statt. Stattdessen befragt der Arzt den Spieler nach Befindlichkeit sowie Krankheitssymptomen und misst ihre Körpertemperatur.

Da von den 300 Plätzen im Stadion nicht alle von den Vereinen genutzt werden, gibt es pro Partie rund 100 Resttickets. Die Vereine gehen unterschiedlich mit diesen Resttickets um. Die Young Boys oder der FC Zürich zum Beispiel werden keine Zuschauer zulassen. Man wolle keine Selektion vornehmen, schreibt der Zürcher Verein. Der FC Basel verlost unter den Besitzerinnen einer Jahreskarte die restlichen Plätze und spendiert den Glücklichen eine Wurst und ein Bier. Der FC Lugano, der FC Sion sowie allenfalls St. Gallen und Luzern sind weitere Clubs, die sicher oder allenfalls Zuschauer zulassen wollen.