Hitze: Grüne fordern Massnahmen – auch Sport im Visier

Unabhängig vom deutschen Hitzeschutzplan fordern Grüne in der Schweiz nun Massnahmen gegen Wasserknappheit und Hitzestress.

Nationalrat Kurt Egger (Grüne) erachtet ein generelles Verbot nicht für sinnvoll, will aber keine Grümpi in der Hitze.

Unter anderem wird ein Verbot für Sportveranstaltungen in Erwägung gezogen.

In den nächsten Tagen schwitzt die Schweiz. Am Wochenende werden Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet. In Deutschland soll nun gehandelt werden gegen die Hitze. Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert einen Massnahmenplan, um die Bevölkerung vor den erwarteten Temperaturen im Sommer zu schützen.